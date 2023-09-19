لأول مرة من 10 سنوات.. المدرسة التونسية بليبيا تستقبل الطلاب



استقبلت المدرسة التونسية بليبيا الواقعة تحديدا بمنطقة الظهيرة بالعاصمة طرابلس التلاميذ مجددا بعد أن كانت أغلقت لمدة عشر سنوات متتالية جراء تدهور الأوضاع خلال هذه الفترة بليبيا.

وتبلغ مساحة المدرسة 1200 متر مربع، ويدرس بهذة المدرسة 300 تلميذ جلهم من أبناء الجالية التونسية وبعضهم من جنسيات عربية أخرى يشرف على تدريسهم 18 إطارا تربويا باعتماد المنهج التربوي التونسي وبنظام الحصة الواحدة من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

وقد تمت اعادة افتتاح هذه المدرسة ،التي تبعد بضعة أمتار على مقر السفارة التونسية، بحضور سفير تونس بليبيا لسعد العجيلي والقنصل العام توفيق القاسمي وكافة الإطار التربوي والاداري بالمدرسة .