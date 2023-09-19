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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتحقيق حلمه.. أوسوريو يكشف عن حالة وحيدة تهدد استمراره مع الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تدفعه لمغادرة القلعة البيضاء.

وقال أوسوريو في حوار مع صحيفة “ماركا الإسبانية:” أنا سعيد بتدريب الزمالك، وهو أحد عظماء أفريقيا، ولهذا السبب لا أبحث عن نادٍ لا في مصر ولا في أفريقيا، ولكنني منفتح على استكشاف خيارات أخرى في الشرق الأوسط، وعلى رأس ذلك رؤية فريق وطني يمنحني الفرصة للذهاب إلى كأس عالم جديد".

يذكر أن الزمالك تلقى هزيمة مفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك أرتا سولار يوم 29 سبتمبر الجاري في لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة بيراميدز، الخميس المقبل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أوسوريو نادي الزمالك القلعة البيضاء خوان كارلوس أوسوريو

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