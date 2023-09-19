وأنت في البيت.. خطوات استخراج بطاقة تموين 2023

يقدم موقع “صدى البلد”، خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة 2023، وذلك للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين بصرف السلع التموينية.

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية إصدار بطاقة تموين جديدة وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلي كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها.

الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية. -تسجيل الاسم. -تسجيل الرقم القومي. -تسجيل رقم بطاقة التموين -واسم البقال التمويني التابع له والمنطقة. -الاختيار من قائمة الخدمات. -كتابة العنوان. -رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيها.

استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

- يتم الدخول على موقع دعم مصر. - اضغط على خدمات تموينية للمواطنين -اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة. -ادخل الاسم رباعيًا للفرد الجديد. -ادخل الرقم القومي - إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة. - أدخال كود التحقق -اضغط على تأكيد. - بعد الضغط على تأكيد يجب اختيار التالي:- -المحافظة المراد النقل إليها - المديرية - الإدارة - مكتب - تاجر - عنوان السكن ثم الضغط على التالي.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية