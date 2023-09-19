إخلاء مبنى شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مريبة

أخلت الولايات المتحدة الأمريكية مبنى شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مريبة تجري الشرطة التحقق منها وفقا لما نشرته فضائية "العربية".

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي قد دخل في أكبر تحد خلال الأشهر الثمانية التي قضاها كأكبر جمهوري في الكونجرس، حيث يحاول تجنب إغلاق الحكومة في أقل من أسبوعين دون أن يفقد منصبه كرئيس لمجلس النواب.

وقال مكارثي: 'سأواصل القتال طوال الطريق'، مشيرًا إلى أن إغلاق الحكومة من شأنه أن يقوض الأمن الأمريكي في الخارج وعلى الحدود مع المكسيك.

وأضاف مكارثي: 'علينا أن نظهر للجمهور الأمريكي أفكارنا وأن نكون قادرين على تمريرها'. 'سنكون عقلانيين ومسؤولين ومعقولين.'