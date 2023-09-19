غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

انفعل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي علي محمد عبدالمنعم نجم الفريق عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي

والتقطت عدسات موقع صدي البلد فيديو لانفعال الشناوي علي عبدالمنعم عقب المباراة بينما ظهرت ملامح الصدمة على علي ماهر المدير الفني للمصري.

فاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

افتتح المغربي رضا سليم الأهداف بتسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

وأضاف بيرسى تاو الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأرسل إمام عاشور تمريرة سحرية تصل لـ بيرسى تاو الذى توغل من الناحية اليمنى وسددها بإتقان لتسكن شباك المصري في الدقيقة 74.

وعزز الأهلي من الاهداف وسجل الرابع بتسديدة كريم فؤاد بكرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه.

وبدأ الفريقان المباراة متراجعين دفاعياً ولم يشكل أى فريق منهما خطورة على مرمى الفريق الآخر.

وأرسل معلول عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسين السيد برأسه بالخطأ ولكن محمود جاد تعامل مع الكرة في الدقيقة 10.

وأهدر موديست مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق أمام المصري في الدقيقة 25 داخل منطقة الجزاء.

وتعرض باهر المحمدى مدافع المصري للطرد في مباراة الأهلي بعد عرقلة متعمدة لـ إمام عاشور في الدقيقة 52.

تشكيل الأهلي ضد المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - رضا سليم - بيرسي تاو

في خط الهجوم: أنتوني موديست

https://youtu.be/wHpWzR8cS_s

