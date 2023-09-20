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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور إضافة كبيرة.. ماذا قال خالد الغندور عن فوز الأهلي على المصري

خالد الغندور
خالد الغندور

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بصفقتي الأهلي بعد فوز الفريق على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي رائع، ورضا صفقة مميزة جدا، وإمام عاشور إضافة كبيرة، وبيرسي لاعب كبير، وكريم ربنا كرمه، وموديست لسه ما جاش".

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

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