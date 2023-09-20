كنت مقاطعه لموسمين| شوبير يكشف سر رفض الشناوي وعاشور تصوير فيديو مشترك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة أزمة محمد الشناوي وإمام عاشور نجمي الفريق.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن أحاديثا عديدة ترددت عن حدوث مشادة بين الشناوي وعاشور عقب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، مشددا على أنه كان هناك مقترح بتصوير فيديو لهما لتكذيب ما يتردد.

وأضاف شوبير أن اللاعبين رفضا تماما الأمر، وأصرا على أن الرد سيكون في الملعب، وهو ما ظهر جليا في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي أمس.

وقال شوبير، إنه كان مقاطعا لإمام عاشور لمدة موسمين؛ بسبب تصرف مسيئ له، على الرغم من كونه لاعب كبير، مشيرا إلى أن موقفه المعادي لـ إمام عاشور، انتهى؛ عقب تصرف إنساني قام به الأخير.