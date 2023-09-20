شوبير يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة قرار مجلس إدارة النادي بالانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية، أن الأهلي سيشارك في البطولة مشددا أن هناك خطة لتقديم أداء جيد ومشرف والتتويج ببطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

وأضاف شوبير أن الحديث عن تفكير مجلس الإدارة في الانسحاب أمر غير صحيح علي الإطلاق.

وتابع أن الأهلي يستعد حاليا للبطولة خاصة وأنها ستكون نسختتها الأولى.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي.