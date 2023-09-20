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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة قرار مجلس إدارة النادي بالانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي. 

 

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية، أن الأهلي سيشارك في البطولة مشددا أن هناك خطة لتقديم أداء جيد ومشرف والتتويج ببطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى. 

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وأضاف شوبير أن الحديث عن تفكير مجلس الإدارة في الانسحاب أمر غير صحيح علي الإطلاق. 

 

وتابع أن الأهلي يستعد حاليا للبطولة خاصة وأنها ستكون نسختتها الأولى. 

 

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي. 

الأهلى الأهلي والمصري الإعلامي أحمد شوبير الدوري الافريقي بطولة الدوري الأفريقي

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