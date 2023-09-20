عارفين إنه هيضيعها| تعليق مثير من «ميدو» على إهدار «عبدالرحمن» ركلة جزاء للإسماعيلي

علق أحمد حسام ميدو على أخطاء بعض لاعبي الإسماعيلي في خسارة الفريق أمام زد بـ الدوري المصري الممتاز.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي مش متعود على اللعب بقدميه، وده اللي هيخلي إيهاب جلال يواجه أزمة كبيرة في ظل رغبته في بناء اللعب من الخلف" .

وأضاف: "الخسارة من زد كلها دروس لإيهاب جلال، أهمها اللي يشوط ركلة الجزاء، لازم يكون بينه وبين الجمهور ثقة، وتكون حالته كويسة الفترة اللي فاتت".

واختتم: "مش عارف ليه عبد الرحمن مجدي هو اللي يشوط ركلة الجزاء، راجل عنده مشاكل مع الجمهور الفترة اللي فاتت، كان لازم حد يشوط غير عبد الرحمن مجدي، في أكتر من لاعب كان ماشي بشكل كويس كان لازم يشوط، و80% من الشعب المصري كانوا عارفين إنه هيضيع".

