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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل Oppo لمحدودي الدخل في السوق

هاتف أوبو Oppo A17
هاتف أوبو Oppo A17

يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بأنه واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة لمحدودي الدخل نظرا لإمكاناته الكبيرة مع سعره المناسب جدا، حيث يعتبر أفضل خيار في ظل ارتفاع أسعار الهواتف. 

 

وجاء Oppo A17 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.  

 

ويقدم Oppo A17 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، تدعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.  


ويحتوي Oppo A17 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، ومع بعض الميزات الموفرة للبطارية مثل وضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي، و 3 ألوان هي : الأسود و الأزرق و البرتقالي.

 

ويعمل Oppo A17 بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر من حوالي 5 آلاف و 50 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

 

 

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