احذرها فورا.. علامات تخبرك بوجود نزيف داخلي في المخ

يتجاهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الكارثية التى تشير إلى وجود نزيف فى المخ لذلك نكشف عنها.

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود نزيف داخلي في المخ وتتطلب انتباهًا فوريًا والحصول على الرعاية الطبية العاجلة؛ إليك بعض العلامات التي يجب مراعاتها:

1. صداع حاد وشديد: إذا كنت تُعاني من صداع شديد ومفاجئ يصفه البعض بأنه "أسوأ صداع في حياتهم"، فقد يكون هذا علامة على نزيف داخلي في المخ.

2. ضعف العضلات أو الشلل: إذا شعرت بضعف في العضلات أو شلل في جزء من جسمك، خاصةً عندما يكون هذا التغير مفاجئًا وغير طبيعي، فقد يكون ذلك نتيجة لنزيف داخلي في المخ.

3. صعوبة في التوازن والتنسيق: إذا واجهت صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن أو شعرت بدوار غير طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على نزيف داخلي في المخ.

4. تغيرات في الوعي والتصرف: إذا لاحظت تغيرات غير طبيعية في الوعي مثل الارتباك، الاضطرابات الحادة في النطق، النعاس الشديد أو فقدان الوعي، فقد يكون هذا مؤشرًا على وجود نزيف داخلي في المخ.

5. اضطرابات في البصر: إذا لاحظت تغيرات في الرؤية مثل ضبابية في الرؤية أو فقدان حقول الرؤية، فقد يكون هذا علامة على نزيف داخلي في المخ.

إذا كنت تشتبه في وجود نزيف داخلي في المخ، يجب عليك الاتصال بالخدمة الطبية الطارئة في أقرب مستشفى على الفور أو طلب المساعدة الطبية العاجلة. الكشف الطبي الفوري يعتبر أمرًا حاسمًا لتشخيص ومعالجة حالات النزيف الداخلي في المخ.