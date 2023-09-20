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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

التغذية السليمة وزيادة النشاط.. علاجات مبكرة للسمنة عند الأطفال

سمنة الأطفال
سمنة الأطفال

العلاج المبكر للسمنة لدى الأطفال يمكن أن يحسن الصحة العامة ويساعد على منع مشاكل صحية جديدة في المستقبل. والسمنة لدى الأطفال تعتبر مشكلة صحية خطيرة وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والاضطرابات، مثل السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، واضطرابات النوم، وأمراض الكبد الدهني غير الكحولي.

فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها كجزء من العلاج المبكر للسمنة لدى الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. التغذية السليمة: ينصح بتوفير نظام غذائي متوازن وصحي للطفل يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية أو الدجاج المشوي أو الأسماك ومصادر الدهون الصحية مثل الزيوت النباتية والمكسرات الصحية. يجب تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المضافة والوجبات الجاهزة.

2. زيادة النشاط البدني: يجب تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل اللعب الخارجي والرياضات والأنشطة الحركية الأخرى. يُوصَى بأن يحصل الأطفال على ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يوميًا.

3. تقليل وقت الشاشة: يجب تقليل وقت الأطفال المقضي أمام الشاشات التلفزيونية والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يُفضَّل تحديد وقت محدد لاستخدام الشاشة وتوجيه الأطفال لأنشطة أخرى مثل القراءة واللعب.

4. الدعم العائلي: يعتبر الدعم العائلي أمرًا هامًا في علاج السمنة لدى الأطفال. يجب تشجيع الأسرة بأكملها على تبني أسلوب حياة صحي والمشاركة في الأنشطة الرياضية وتناول الوجبات المغذية معًا.

5. الاستشارة الطبية: يجب استشارة الطبيب أو الاختصاصي في التغذية للحصول على توجيه وإرشادات مخصصة لحالة الطفل ومساعدته في تحقين الأهداف المرجوة.

من المهم أن يتم متابعة العلاج المبكر للسمنة لدى الأطفال بشكل مستمر وتقييم التقدم المحرز. قد يشمل العلاج أيضًا الدعم النفسي والتثقيف حول الأنماط الغذائية الصحية وأهمية النشاط البدني.

يجب أن يتم تنفيذ العلاج المبكر للسمنة لدى الأطفال بشكل شامل ومتكامل بالتعاون بين الأطباء والتغذيين والمعالجين النفسيين والأسرة. يمكن أن تساعد هذه الجهود المشتركة على تعزيز صحة الطفل وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة في المستقبل.

اضطرابات النوم ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الد الأوعية الدموية تناول الوجبات صحة الطفل ​​​​​​​health السمنة

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