المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية: التركيز على زيادة معدلات التنفيذ في مشروعاتنا أولوية لـ«إنرشيا» بالفترة الراهنة

المهندس أحمد العدوي:

الحصول على القرار الوزاري وتوقيع عقود مقاولات جديدة يعززان قوة مشروع “چيفيرا”

التعاقد مع مع شركتى “داركو للمقاولات” و"مودرن إنتريورز" لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع “چيفيرا” بقيمة 450 مليون جنيه

طرح وحدات جديدة بأنظمة متنوعة وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات خلال فعاليات معرض “سيتي سكيب مصر 2023”

أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن التركيز على التنفيذ في مشروعات الشركة القائمة يعد أولوية أساسية خلال الفترة الراهنة، حيث وضعت الشركة خطة استثمارية قوية للعام الجاري لتحقيق خطة التسليمات المحددة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال 2023، منها 300 وحدة في مشروع "چيفيرا".

وأضاف في حوار خاص، أن مشروع "چيفيرا" هو أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

ولفت إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزاري لمشروع «چيفيرا» بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع في أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تعطي المشروع المزيد من المرونة والكفاءة في المخطط التفصيلي للمشروع ، والمزيد من تنوع الخدمات داخله.

وتابع أن المشروع يضم 3 فنادق بإجمالي 400 غرفة تقريبا، بالاضافة إلى شقق فندقية، ونستهدف أن يبدأ تشغيل أول فندق بالمشروع خلال صيف 2025، كما تم التعاقد مع شركتى "داركو للمقاولات" و"مودرن إنتريورز" لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع "چيفيرا" بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه.

واستطرد بأن التعاقد مع شركة داركو للمقاولات يتضمن تنفيذ 76 مبنى بإجمالي 189 وحدة، كما يتضمن التعاقد مع شركة مودرن انتريورز تنفيذ 135 مبني بإجمالي 299 وحدة، وتأتي هذه التعاقدات في ظل اهتمام شركة إنرشيا بأولويات التسليم للعملاء، مؤكدًا أن ذلك سيكون وفق معايير واشتراطات تحافظ على جميع عناصر الجودة في كافة تفاصيل بنود الأعمال التي سيتم تنفيذها.

ولفت إلى أن توفير الخدمات بالتوازي مع التسليم للعملاء هو جزء أساسي من استراتيجية عمل الشركة، حيث أن الهدف ليس مجرد تسكين وحدات ولكن انشاء حياة متكاملة داخل المشروع، لذا فإن الشركة تقوم بإنشاء وحدة طبية في مشروع "چيفيرا" لحين انشاء المستشفى في المشروع، موضحا أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على الموافقات الخاصة ببدء تنفيذ المستشفى وفقا للقرار الوزاري للمشروع.

وقال إن الشركة حصلت على القرار الوزاري لمشروع "چيفيرا" بعدما وقعت العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع في أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تعطي "جيفيرا" المزيد من المرونة والكفاءة في المخطط التفصيلي للمشروع ، والمزيد من تنوع الخدمات داخله.

وتابع:"نجحنا في بيع حوالي 5 آلاف وحدة بإجمالي مشروعاتنا، وباقي الوحدات ما بين إنهاء التنفيذ والتشطيب، ونستهدف في مشروعاتنا تدشين حياة متكاملة للعملاء، قائمة على الرقي والرفاهية وجودة الحياة".

وأشار إلى إن إجمالي محفظة مشروعات الشركة تضم 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية في القاهرة والبحر الاحمر، لافتا إلى حجم التنوع في محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم مشروع"Soleya" بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكني متكامل، يقع على مساحة 19 فدان، ويضم شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالي 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالي مساحة المشروع.

ونوه بأنه تم تسليم المرحلة الاولى والثانية من مشروع "Joulz" ، وهو مشروع سكني متكامل يقع على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، ويقع المشروع على مساحة 115 فدان، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع.

كما تم تسليم مشروع G-Cribs Phase I & II في الجونة بالكامل، وهو مشروع سكني متكامل في البحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع "Brix" وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 متر وحتى 275 متر للشقق.

وأوضح أن الشركة نجحت في تسليم مشروع "Veranda" في منطقة سهل حشيش، وهو مشروع متكامل يضم 183 وحدة، كما انهت الشركة تنفيذ مشروع " Medipoint Sheikh Zayed" وهو مشروع تجاري طبي ويضم 29 عيادة على مساحة 3 الاف متر في الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ و تسليم مشروع West Hills وهو مشروع سكني متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

وقال إن مبيعات الشركة للعملاء من خارج مصر تبلغ حوالي 13% أجانب معظمهم خليجيين، وكان هناك تواجد قوي للخليجيين في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم صيف 2023، ويتميز العقار في مصر بتنافسية شديدة نظرا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، مع توفر الخدمات عقب تشغيل الدولة لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن الشركة تتواجد في معرض سيتي سكيب مصر 2023، وذلك ضمن خطتها للمشاركة في المعارض والفعاليات القوية، وتطرح الشركة خلال المعرض وحدات مميزة بمشروع "چيفيرا" بأنظمة متنوعة وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات.