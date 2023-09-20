لاعب منتخب مصر للملاكمة: والدي مدربي الخاص بي.. وأتمنى حصد ذهبية بأولمبياد باريس

قال عمر العوضي لاعب منتخب مصر للملاكمة: “ من أجل الحصول على الميدالية تعبت جدا فى التمرين، ووالدي هو مدربي وكان ورائي فى كل لحظة”.

وأضاف عمر العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، ان التدريب الخاص به كان كل يوم فى الصباح والمساء، معقبا: “وأتمنى احصل على ذهبية بأولمبياد باريس”.

وتابع لاعب منتخب مصر للملاكمة: “الاستعداد للتمرينات فى الأولمبياد أصعب من أى تدريب، ويجب أن يكون التركيز أعلي، وأوزن نفسي كل يوم”.

وفي سياق متصل، كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللاعب عمر السيد رجب العوضي أحد أبناء المحافظة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال والتي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال وتأهله لبطولة أولمبياد باريس 2024، بحضور اسرة اللاعب ،و أشرف الدسوقي رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة .