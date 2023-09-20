رابطة الأندية تعلن تأجيل لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن قرار تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والذى كان مقررًا له يوم 27.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "رسميا.. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا".

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًالمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا لموعد يحدد فيما بعد.

ووضعت رابطة الأندية ، شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًالمباراة سان جورج وهو ما تم.