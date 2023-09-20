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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تعلن تأجيل لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن قرار تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والذى كان مقررًا له يوم 27.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "رسميا.. رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا". 

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًالمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا لموعد يحدد فيما بعد.

 ووضعت رابطة الأندية ، شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًالمباراة سان جورج وهو ما تم.

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