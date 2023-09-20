شاهد.. التجهيزات النهائية لقاعة مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية

بدأ منذ قليل توفد الصحفيين والاعلاميين على قاعة المؤتمرات بمدينة نصر التى تشهد انطلاق المؤتمر الصحفى الذى يعقده المستشار أحمدبنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأيالعام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وشهدت القاعة تجهيزات غير مسبوقة فى اولى مؤتمرات الهيئة الصحفية للاعلان عن استعدادتها للانتخابات الرئاسية.

وأعد الجهاز التنفيذي ، تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئةالوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملةلإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، الدعوة إلى جميع مندوبي الصحفووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.