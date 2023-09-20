الوطنية للانتخابات: لن نجامل أي مرشح على حساب الآخر

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تشرف على الانتحابات الرئاسية القادمة وهى الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير .

واضاف المستشار بنداري ان الانتخابات تمثل حدث مهم يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينةنصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات مناستعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.





وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئةالوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.





وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملةلإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.





والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، وجهت الدعوة إلى جميع مندوبي الصحفووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.