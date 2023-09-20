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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: تجهيز أماكن لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه ‏تم تجهيز أماكن لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تكليف المحكمة الابتدائية والأبنية التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية للمقرات التي سوف تستخدم كمراكز للانتخابات على مستوى الجمهورية، وهي حوالي 10085 مركزا.

«الوطنية للانتخابات»: أجرينا معاينة ميدانية لمقرات المراكز الانتخابية في مصر

ملتزمون بالدستور.. الوطنية للانتخابات توجه رسالة لأمانة الحوار الوطني

‏وقال إن “قاعدة البيانات الانتخابية هي ملك الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحديثها كل فترة، ويتم تحديثها من الأحوال المدنية ووزارة الصحة وكل من لديه بيانات تتعلق بالمواطن، ونقوم بتحديثها أول بأول ونبثها عبر موقع الهيئة، وكل من بلغ 18 عاما له حق التصويت، وتم توقيع بروتوكول مع البريد المصري نظرا لانتشار مكاتب البريد وسرعة وصول سيارات البريد إلى مقررات الشهر العقاري”.

وجاء أبرز ما تم الإعلان عنه في مؤتمر الهيئة كالتالي :

25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني
نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين
الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
 نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور 
نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية 
نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة
تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات
اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية
تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 
عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية
مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة  
قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم

للانتخابات مكاتب البريد الانتخابات الشهر العقاري الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري

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