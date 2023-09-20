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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملتزمون بالدستور.. الوطنية للانتخابات توجه رسالة لأمانة الحوار الوطني

صدى البلد

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، البيان الذى أصدرته الأمانة العامة للحوار الوطنى، بشأن انتخابات الرئاسة.

وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.
 

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

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الهيئة الوطنية للانتخابات : تقريرا شاملا يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات

وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
 

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.


 

والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، وجهت الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

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