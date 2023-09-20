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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرقة دبابة من قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي| تفاصيل

سرقت دبابة من قاعدة
سرقت دبابة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في سرقة دبابة ميركافا من قاعدة تدريب عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب محور طرق "إلياكيم".

 

وبحسب الصحيفة فقد أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية الشرطة عن الدبابة التي سرقت من قاعدة الجيش الإسرائيلي، وعند تلقي البلاغ، بدأ ضباط شرطة منطقة الساحل بإجراء عمليات تفتيش، وبعد وقت قصير، عثر على الدبابة في ساحة للخردة.

 

وقالت الصحيفة إن عناصر الشرطة اعتقلت شخصين في الأربعينيات من عمره، بشبهة السرقة

وأضافت الصحيفة وفقا للتحقيق الأولي في ملابسات القضية، أن الدبابة لم تكن فاعلة، وأنها سُرقت من مكان الحادث لأسباب لا تزال قيد التحقيق حتى هذه المرحلة.

 

وأوضحت الصحيفة أن الدبابة قديمة ولم تكن نشطة منذ عدة سنوات، وكانت تستخدم لتدريبات الجنود، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك مئات المركبات المدرعة من فترات سابقة والتي تنتشر أحيانًا في مناطق إطلاق النار كأهداف للقصف.

 

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدثة باسم وزارة الدفاع: "في أعقاب المعلومات التي وردت الليلة الماضية إلى وزارة الدفاع، حول دبابة مسروقة، فتحت وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تحقيقا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف "الدبابة ليس لديها أي سلاح، وأنظمتها لا تعمل وكانت تستخدم كأداة ثابتة لتدريبات الجنود".

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