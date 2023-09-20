زراعة جنوب سيناء تتسلم الدفعة الأولى لتقاوي القمح والفول

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه وصل للمديرية الدفعة الأولى من تقاوي المحاصيل الشتوية "قمح، فول"، ومن المقرر أن يتم توزيعها على المزارعين بسعر مدعم، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدعم وتشجيع المزارعين وتوفير كافة احتياجاتهم لمضاعفة المحصول.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الأربعاء، أن مديرية الزراعة تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه المزارعين من التقاوي المختلفة، ومستلزمات الانتاج الزراعي، بهدف التوسع في الزراعة على أرض المحافظة وخاصة بزراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل القمح.



وأشار إلى أن الدفعة الأولي من تقاوي القمح سخا 95، بواقع 400 شيكارة، وتقاوي الفول البلدي "ماريوط 2" بواقع 250 شيكارة، وتم نقلهم إلى الجمعية الزراعية بوادي الطور بحضور كلًا من المهندس محمد الشاذلي مدير إدارة التعاون، والشيخ محمد سالم، رئيس الجمعية، المهندس أحمد عبد الرشيد، رئيس الجمعية.



وأكد أنه سيتم توزيع التقاوي على المزارعين تحت إشراف المهندسة دعاء فتحي، مديرة إدارة التقاوي، بسعر مدعم يصل إلى نصف الثمن لتشجيع المواطنين على التوسع في زراعة القمح، لكونه من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ خطة العمل المتكاملة بين الإدارات بشأن ملف التوسع في زراعة القمح، من خلال تكثيف القوافل الزراعية لإرشاد المزارعين بالموعد الأفضل والمناسب لزراعة القمح، وكيفية الاعتناء به على مدار الموسم

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