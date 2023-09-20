عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة جنوب سيناء تتسلم الدفعة الأولى لتقاوي القمح والفول

التقاوي
التقاوي

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه وصل للمديرية الدفعة الأولى من تقاوي المحاصيل الشتوية "قمح، فول"، ومن المقرر أن يتم توزيعها على المزارعين بسعر مدعم، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدعم وتشجيع المزارعين وتوفير كافة احتياجاتهم لمضاعفة المحصول. 


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الأربعاء، أن مديرية الزراعة تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه المزارعين من التقاوي المختلفة، ومستلزمات الانتاج الزراعي، بهدف التوسع في الزراعة على أرض المحافظة وخاصة بزراعة المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل القمح.
 

وأشار إلى أن الدفعة الأولي من تقاوي القمح سخا 95، بواقع 400 شيكارة، وتقاوي الفول البلدي "ماريوط 2" بواقع 250 شيكارة، وتم نقلهم إلى الجمعية الزراعية بوادي الطور بحضور كلًا من المهندس محمد الشاذلي مدير إدارة التعاون، والشيخ محمد سالم، رئيس الجمعية، المهندس أحمد عبد الرشيد، رئيس الجمعية.


وأكد أنه سيتم توزيع التقاوي على المزارعين تحت إشراف المهندسة دعاء فتحي، مديرة إدارة التقاوي، بسعر مدعم يصل إلى نصف الثمن لتشجيع المواطنين على التوسع في زراعة القمح، لكونه من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ خطة العمل المتكاملة بين الإدارات بشأن ملف التوسع في زراعة القمح، من خلال تكثيف القوافل الزراعية لإرشاد المزارعين بالموعد الأفضل والمناسب لزراعة القمح، وكيفية الاعتناء به على مدار الموسم

التقاوي

IMG-20230920-WA0025(1)
IMG-20230920-WA0025(1)
جنوب سيناء الزراعة تقاوي توزيع وصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: المنح الدراسية للطلبة المتفوقين غير القادرين وليست للجميع

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا مدارس بمدينة طور سيناء

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ