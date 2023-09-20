حقيقة زواج تامر عاشور من مذيعة لبنانية

لا تزال الإشاعات تطارد الفنان تامر عاشور، خصوصًا بعد تداول أنباء عن ارتباطه واستعداده للزوج من مذيعة لبنانية سرًا، ومن المفترض أن يقيم حفل الزواج فى شهر أكتوبر القادم بالتحديد يوم 10 أكتوبر، خصوصًا بعد أن أعلن فى آخر لقاءاته أنه بالفعل مرتبط.

ودائمًا ما يتعرض الفنان تامر عاشور لشائعات ارتباطه، ولكنه دائمًا يلتزم الصمت فى كل ما يخص حياته الشخصية، إلا أنه قام بإعلان خطوبته على دارين حلمي عام 2019، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، ولكن سرعان ما تم إعلان فسخ الخطوبة بعدما اكتشفت دارين أن تامر لم ينفصل رسمياً عن زوجته الأولى وأم ابنته.

وقال تامر عاشور، خلال لقاء مع برنامج "حبر سري" الذى تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم، إنه لا يسمح بالدخول فى حياته الشخصية، وإن حياته الشخصية خط أحمر.

وأضاف أن الجمهور الذى يحبه فعلاً لا يهتم مطلقًا بأخباره الشخصية ولا العاطفية، معلقًا: “اتجوز ولا طلق ولا ارتبط بمين، وأنا من ساعة ما طلعت حياتي فنية بحتة، مفيهاش أي شوائب، وآه مرتبط دلوقتي”.

انفصال تامر عاشور عن سمر أبو شقة

تزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبوشقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر.

وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.

ولكن المفاجأة كانت عندما صرح تامر عاشور وأعلن خطبته على دارين حداد، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة هل تم الانفصال بشكل رسمي بينه وبين زوجته أم لا.

ولكنه بعد شهرين فقط أعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.