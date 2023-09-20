السعودية تحارب المخدرات.. الشرطة تلقي القبض علي 7 أشخاص

اعلنت شرطة منطقة الجوف القبض على (7) من مواطنيها بمحافظة دومة الجندل؛ لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت الشرطة السعودية بحسب صحيفة سبق الي انه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما دعت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.