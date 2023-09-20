مصرع ربة منزل ونجلها في حريق شقة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل ونجلها لقيا مصرعهما، بسبب حريق نشب بشقتهما السكنية بدائرة قسم شرطة أول العبور ، كما أسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق، وإصابة نجلته بكسر بالساق.

وكانت قد شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.