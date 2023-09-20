انتهاك للميثاق.. سجال بين روسيا وألبانيا على مشاركة زيلينسكي في جلسة مجلس الأمن

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن رفضه لمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلسة مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا اليوم الأربعاء، إن إعطاء زيلينسكي الكلمة الأولى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن إجراءات الغرب تسببت في تعميق الأزمة الأوكرانية.

ودخل فاسيلي نيبينزيا، في سجال مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليقول له "على أي أساس تقترح إعطاء (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي الكلمة".

وأضاف "أوكرانيا ليست عضوا في المجلس، ليرد راما بالقول إن إعطاء الكلمة لزيلينسكي أولا سيسمح لأعضاء المجلس بالرد على تصريحاته.

ولفت رئيس الوزراء الألباني “يجوز لأولئك الذين لديهم مصلحة مباشرة في نتيجة المسألة قيد التحدث قبل أعضاء المجلس إذا كان ذلك مناسبا”.

ورد نيبينزيا بالتحذير قائلاً: "إذا ضربت اليوم بالمطرقة ونفذت قرارك، فإن الرئاسة الألبانية سوف تكون ملوثة".