المولد النبوي 2023 .. ملامح وجه الرسول كأنك تراه وفي حضرته

يكثر مع اقتراب المولد النبوي الشريف البحث عن ملامح وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب إلى الصحة ليجعلنا نراه كأننا نقف في حضرته الشريفة.

ملامح وجه الرسول كأنك تراه

ويحل المولد النبوي 2023، يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر الجاري، وتكون إجازة المولد النبوي الشريف وفق ما قررته الدولة المصرية الخميس 28 سبتمبر، وفي السطور التالية نرصد ما ثبت في ملاح وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في بيان ملامح وجه الرسول كأنك تراه:

1- حسنه صلى الله عليه وسلم ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في كل شيء‏,‏ وقد تكلم أصحابه عن حسنه في الأحاديث المختلفة نذكر منها‏:‏ ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم إذ قالوا‏: (‏فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها‏, وأحسنهم خلقا‏,‏ ليس بالطويل البائن‏,‏ ولا بالقصير‏)‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه‏,‏ حتى كأن وجهه صلى الله عليه وسلم قطعة قمر‏. (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر وكان مستديرا (أخرجه مسلم)‏.‏

2- لونه صلى الله عليه وسلم ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون أزهر‏,‏ حسن الوجه‏,‏ وقد ثبت في صحيح سنته ذلك‏,‏ فد ورد في وصف أصحابه رضي الله عنهم له أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه (أخرجه مسلم) كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة (‏أخرجه البخاري ومسلم‏).‏

3- وجهه صلى الله عليه وسلم ‏:‏ وكان وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر يتلألأ كما ذكر هند بن أبي هالة رضي الله عنه وغيره حيث قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم فخمًا مفخمًا‏,‏ يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر‏ (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه‏,‏ حتى كأن وجهه قطعة قمر ‏(أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر مستديرا‏ (أخرجه مسلم‏).

4- عيناه صلى الله عليه وسلم ‏:‏ كان صلى الله عليه وسلم جميل العينين‏,‏ متسعتان‏,‏ وقد ذكر ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم العينين،‏ أهدب الأشفار‏،‏ مشرب العينين بحمرة‏,‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏),‏ وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم –أي واسع الفم-‏,‏ أشكل العينين‏,‏ -أي طويل شق العينين- منهوس العقب –أي قليل لحم العقب-‏ (رواه مسلم ، والترمذي‏)‏ وقال علي رضي الله عنه‏:‏ كان في الوجه تدوير‏,‏ أبيض‏,‏ أدعج العينين‏,‏ أهدب الأشفار ‏(رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع‏,‏ وابن أبي شيبة في مصنفه‏).

5- أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ ويقصد بأشفاره صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرفه الناس بلفظ ‏(رموش العين‏),‏ وكانت أشفاره صلى الله عليه وآله وسلم طويلة وجميلة المنظر كما وصفه أصحابه رضي الله عنهم فقد ثبت في وصفه في السنة أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ عظيم العينين‏,‏ أهدب الأشفار‏,‏ مشرب العينين بحمرة‏,‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏).

‏6- فمه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الفم‏,‏ فكان فمه كبيرا متناسقا مع وجهه صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وثبت ذلك في الآثار المروية في سنته الشريفة‏, ففي جزء الحديث الذي يرويه شعبة‏,‏ عن سماك بن حرب‏,‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم‏..‏ قال شعبة‏:‏ قلت لسماك‏:‏ ما ضليع الفم؟ قال‏:‏ عظيم الفم ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏).‏