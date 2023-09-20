بلدية المحلة يهزم المقاولون بثنائية ويقفز لوصافة الدوري

فاز بلدية المحلة على المقاولون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب في دوري نايل.

وسجل عبد الرحمن سمانه هدف بلدية المحلة من علامة جزاء في الدقيقة 16.

وأحرز حسام أشرف الثاني بعد انفراد تام بمرمي أبو السعود في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة يقفز بلدية المحلة للوصافة خلف النادي الأهلي برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.

تشكيل فريق المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد ، لؤي وائل ، أحمد علاء ، جوزيف أوشايا.

الوسط: عربي بدر، عبد الرحمن جبنة، أحمد فوزي، زياد فرج.

الهجوم: محمد سالم ، عمرو مرعي.

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق ، محمد صابر، حسام حسن.

الوسط: ماجد هاني، يوسف حسن،عبد الرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبد الرحمن سمانه، حسام أشرف، عبد الناصر.