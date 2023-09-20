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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لموظف سياحة انتهك براءة صغيريّ زوجته

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، موظف بشركة سياحية، بالسجن المشدد 10 سنوات، لهتك عرض ابن وابنة زوجته العرفي في منطقة 15 مايو.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سامح .ف»، 43 سنة، موظف بشركة للسياحة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها الطفلة «ندى» والتي لم تبلغ اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة مستغلا تواجده معها في منزله، بغير قوة أو تهديد حال كونه من المتولين تربيتها بأن حصر عنها ملابسها وكشف عن عورتها واعتدى عليها وقام بتصويرها لحظه هتك عرضها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه الطفل «محمود» والذي لم يبلغ اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة مستغلا تواجده معه في منزله، بغير قوة أو تهديد حال كونه من المتولين تربيته، بأن حصر عنه ملابسه واعتدى عليه وقام بتصويره لحظة هتك عرضه.

هتك عرض

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