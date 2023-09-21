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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا

اداب القاهرة
اداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا للعام الدراسى 2023-2024.

وقالت كلية الآداب جامعة القاهرة ، قررت الكلية عقد امتحان القبول الشفوى للطلاب المتقدمين ببرامج الدراسات العليا ( ماجستير و دكتوراه) بالفصل الدراسى الأول قسم اللغة الاسبانية السبت ٢٣ سبتمبر الساعة ١١ صباحا .

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية بين جامعتي القاهرة وجيبوتي.

 

وشهد اللقاء، حوارًا حول عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية، أهمها توسيع وتعميق مجالات التعاون التعليمي والبحثي بين الجامعتين، ودعم جامعة القاهرة للعلم في جامعة جيبوتي وتقديم خبراتها في مختلف المجالات والتخصصات مثل الطب والهندسة وغيرها، والدراسة بأقسام الدراسة باللغة الفرنسية بعدد من كليات الجامعة مثل كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.

اللغة الاسبانية الفصل الدراسي الأول العملية التعليمية والبحثية ببرامج الدراسات العليا امتحان القبول الشفوي بانية برامج الدراسات العليا

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