«بن فرحان» لوزير الخارجية الإيراني: نحن في انتظاركم بالسعودية قريبًا

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى انتظاره ولقائه قريبًا في السعودية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، فيصل بن فرحان هو يخاطب نظيره الإيراني خلال لقاء عابر في نيويورك قائلًا له "نحن في انتظاركم بالسعودية قريبًا".

وكان السفير السعودي في طهران عبدالله العنزي، قدم في وقت سابق، أوراق اعتماده سفيرًا لدى إيران، إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان السفير السعودي في طهران عبدالله العنزي وتسلم أوراق اعتماده سفيرًا لدى إيران.

وقال السفير العنزي وقتها لدى وصوله إلى العاصمة طهران: “إن توجيهات القيادة الرشيدة، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين السعودية وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون البلدان جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين”.