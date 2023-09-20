بشرى من الأرصاد الجوية عن طقس فصل الخريف

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة خاصة مع قرب بداية فصل الخريف.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" في فصل الخريف نشهد انخفاضا في درجات الحرارة والرطوبة ".

وأضافت :" في النصف الأول من فصل الخريف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة في بعض الأيام، أما النصف الثاني من فصل الخريف نشهد درجات حرارة معتدلة ولا نرصد أي ارتفاعات في درجات الحرارة ".

وتابعت منار غانم :" فصل الخريف لا يوجد به ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة"، مضيفة:" في فصل الربيع نسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام على عكس فصل الخريف".

وأكملت غانم :" الخريف هو فصل الاعتدال في الأحوال الجوية وفي فصل الخريف قد نشهد حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ".