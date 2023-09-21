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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب المصري: بيراميدز لديه قائمة قوية ووفرة في كل المراكز

صدى البلد

 

أكد إيهاب المصري مدرب ناشئي نادي بيراميدز، أن جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي يقدم أداء مميز منذ الموسم الماضي، مؤكدا أن قائمة فريق بيراميدز أصبحت قوية بعد الانتدابات الجديدة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال المصري في تصريحات عبر برنامج بوكس توبوكس: "بيراميدز عمل تدعيمات قوية خصوصا فيستون مايلي وبوبو ومهند لاشين وسيف جعفر، ومع وجود بلاتي توريه ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل، وهو الاسكواد الأقوى للمنافسة محليا مع الأهلي وكذلك قاريا، لكن سيظل نادي الزمالك منافسًا قويا على البطولات".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير ويجب احترامه رغم الأزمات التي تحيط به في الفترة الماضية، لكن انتصار بيراميدز سيكون مهم جدًا من أجل معرفة اتجاه المنافسة مبكرًا، وكرة القدم تحتمل جميع النتائج".

وواصل: "باتشيكو صنع طفرة في الموسم الماضي وقدم أداء جيد مع بيراميدز، ونتيجة الزمالك أمام أرتا سولار لن تخدع المدرب، لأنه يريد المنافسة بقوة على الدوري هذا الموسم وحصد أول لقب في تاريخ النادي، ولذلك ستكون البداية منذ الغد، لأن الظروف صعبة، واتمنى أن تكون كل لاعبي بيراميدز في حالتهم الفنية".

وحول غيابات الزمالك، قال: "غياب فتوح وزيزو وسيف الجزيري سيؤثر بكل تأكيد على نادي الزمالك، وهم من اللاعبين المميزين في الفريق الأبيض".

وتابع: "هناك وفرة عددية كبيرة في صفوف بيراميدز، وهو اسكواد متكامل ودكة بدلاء قوية، الأمر الذي يساعد بيراميدز على تقديم مستوى طيب، ورغم غياب الشيبي وبوبو لكن العناصر الموجودة قادرة على تقديم المستوى المميز".

وأتم: "بالتأكيد وجود شيكابالا ميزة كبيرة لنادي الزمالك، وتأثيره كبير على الفريق الأبيض، وأوسوريو يعتمد عليه أساسيا في الفترة الأخيرة، وحال جلوسه احتياطيا سيكون ورقة هامة جدا للفريق الأبيض".

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