الأهلي يكشف تفاصيل مخاطبة "كاف" من أجل حسم موقف البطولات الإفريقية

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تم الحصول على الموافقات الأمنية بشأن حضور 30 ألف مشجع لمواجهة سان جورج الأثيوبي في بطولة إفريقيا، موجها الشكر للجهات الأمنية وشركة تذكرتي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لدينا رؤية خاصة منذ بداية الموسم وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف بضرورة وجود رؤية واضحة لكل البطولات في ظل ضغط البطولات المحلية والقارية، ومحمود الخطيب كان حريص على توجيه الرسالة للجماهير بأن الفريق لديه تحديات صعبة وبطولات عديدة هذا الموسم ووجود منافسة شرسة".

وواصل: "الميزة الحالية لهذا الموسم كانت الحصول على فترة راحة لمدة 20 يومًا، وبعد العودة للمباريات وجدنا ضغط كبير وبعد 48 ساعة من عودة البعثة بعد السوبر الافريقي خاض الأهلي مواجهة المصري في الدوري، ثم مواجهات دوري الأبطال، ونحاول التعامل مع الواقع، وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف والاستعانة بجماهير الأهلي لدعم الفريق ".

وأكمل: "لا نمتلك صورة كاملة وواضحة بشأن ترتيبات بطولة الدوري الإفريقي، والتكاليف المالية للرحلات والإقامة وتذاكر المباريات، لازال هناك مناقشات بين النادي الأهلي ومسئولي الكاف والشركة المنظمة، هناك بعض الأمور لازال فيها مشاورات بين اللجنة المشكلة من النادي الأهلي بقيادة خالد مرتجي مع الشركة المنظمة عن السوبر لييج".

وأتم: "الأهلي سيقوم بالترتيب بشكل جيد لمواجهة سيمبا التنزاني وباقي المواجهات الإفريقية في بطولة الدوري الافريقي، وهناك خبرات إدارية كبيرة داخل النادي في الحجز للسفريات لخوض المباريات خارج مصر".