المدير المالي السابق للزمالك: النادي في حالة كارثية.. وليست هناك رفاهية التجريب



تحدث طارق جبريل، المدير المالي السابق لنادي الزمالك، عن انتخابات نادي الزمالك، والأوضاع التي تعاني منها القلعة البيضاء، ووجهة نظره الشخصية في الشروط التي ينبغي توافرها لمرشح رئاسة النادي.

قال طارق جبريل في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" الانتخابات هادئة أخلاقيا، وستكون مشتعلة أنتخابيًا، وهذا شئ يسعدني، ماعدا أشياء بسيطة مثل الطعون القانونية".

أضاف طارق جبريل:" أبرز الطعون غير صحيحة، مثل الطعن في ترشح حسين لبيب، بالتأكيد حسين لبيب لعب عدد سنين معينة في النادي وفريق أول سنتين، وهى فترة لعب طويلة للغاية".

تابع طارق جبريل:" حسين لبيب أمضى عمر في نادي الزمالك والمنتخب، نفترض أن هناك شرط مثلا أنه ظل 7 سنوات والمطلوب 8 هل هذا يدينه؟".

أشار طارق جبريل:" هناك منشور نزل من بعض المرشحين للرئاسة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تروق لي، الاستاذ عمر هريدي كتب 3 صفات، تلميح للمرشحين على الرئاسة، إثنين منهم للمرشحين وصفة يشيد بنفسه، ولا يروق لي ما فعله".

وعن الشروط التي ينبغي توفرها في مرشح نادي الزمالك، أوضح طارق جبريل:" يجب أن يكون المرشح لرئاسة الزمالك.. زملكاوي بجد، اتمرمط في الملعب إداريا ورياضيا، ولديه خبرات إدارية وقيادية ومبادئ في عمله، وخلوق وقوي، ودراية من الناحية الرياضة والإدارية، ونظيف اليد".

أكد:" كل هذه الشروط تنطبق على أغلب المرشحين، وهناك أشياء لاتنطبق مثل القيادة والخبرة الرياضية".

أشار طارق جبريل:" أمامنا مرشحين ولا نريد وضع المعايير المثالية، سأختار الأجدر من بين المرشحين، وأن يكون أفضل وأقدر الموجودين في الفترة الحالية".

أوضح:" نادي الزمالك في حالة كارثية وانهيار، أعطيت إنذار سابق أن النادي في ظل الإدارة السابقة سينهار ومقدم على إفلاس، ليس هناك رفاهية التجريب، عندما يكون النادي مستقر وجيد من الناحية الإدارية، يجب على عضو الجمعية العمومية أن يركز للغاية، ليس هناك رفاهية التجريب".

أتم طارق جبريل:" لم أخوض الانتخابات، واعتذرت من البداية، لأن في هذه الفترة ليس هناك رفاهية أن يكون ليس لدي وقت كاف، وأترشح لهذه المهمة

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