تفاصيل إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبي وموقف عرض ريال بيتيس

كشف رمضان السيد، جد عمر سيد معوض، لاعب الأهلي المصاب بالرباط الصليبي، تفاصيل تعرضه للإصابة، وعرض ريال بيتيس للتعاقد مع عمر.



قال رمضان السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" قدر الله وما شاء فعل، نحمد ربنا على كل شئ، أعتقد أن الحزن بسبب أن الإصابة كانت أمس واليوم صباحا جاء العرض الرسمي من ريال بيتيس، إن شاء الله عمر هيعمل العملية ويعود أقوى".



أضاف رمضان السيد:" النهاردة وصل العرض الرسمي من ريال بيتيس، القصة بدأت من شهر ونصف، وقام عمر بفترة إعداد مع الفريق ب، والناس أعجبوا بيه جدًا، والإدارة في ريال بيتيس اتفقوا على إرسال عرض بعد 3 أسابيع".



تابع رمضان السيد:" كان آخر يوم النهاردة وأرسلوا عرضا رسميا جاد للغاية، للانضمام للفريق الرديف في ريال بيتيس، وصممنا أنا ووالده على عدم خروج عمر إلا من خلال النادي الأهلي، وهناك اتفاقات بين النادي الأهلي وريال بيتيس ستتضح خلال الفترة المقبلة".



وأوضح السيد كيفية إصابة عمر سيد معوض، قائلًا:" كانوا بيلعبوا مباراة 2005 مع سموحة، حدث تدخل عنيف بعض الشئ، أجرينا كشفا طبيًا، والدكتور أحمد عبد العزيز كان يعلم إنها إصابة رباط صليبي ولكنه طلب أشعة، والأشعة أثبتت إصابته بالرباط الصليبي بالفعل".



وأكمل :" قد يتضح موقف ريال بيتيس من خلال التواصل مع إدارة النادي الأهلي غدًا، وسنرسل الأشعات، للوقوف على كل شئ".

كما أكد رمضان السيد قائلا :" نفضل إجراء عمر العملية الجراحية خارج مصر، وإذا لم نتوصل لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، سنعالجه في الخارج على نفقتنا الخاصة".



وتطرق للحديث عن فوز الأهلي على المصري، قائلًا:" كان هناك استحواذ سلبي في الشوط الأول للنادي المصري، وفي الشوط الثاني طمع علي ماهر وتقدم للهجوم، لكن طرد باهر المحمدي أثر على أداء المصري".



أتم رمضان السيد:" رضا سليم وإمام عاشور قدما أداء رائعا للغاية، ونهنئ الأهلي على الفوز بالمباراة".

https://www.youtube.com/watch?v=PBVBMoBIi7k