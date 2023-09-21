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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بيئي : التغيرات المناخية قد تزيد من الإصابة بسرطانات الجلد .. فيديو

محمدي عيد
محمدي عيد

قال محمدي عيد، الخبير الدولي في مجال البيئة، ورئيس جهاز البيئة الأسبق، إن النباتات عبارة عن مصانع لإنتاج الأوكسجين و في نفس الوقت مصانع لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن الله خلق الكرة الأرضية في حالة اتزان دقيق للغاية. 

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وتابع "علام"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، : "منذ خلق الكرة الأرضية حتى العصر الصناعي في القرن الـ16 ميلاديًا، كانت الطبيعة قادرة على تحقيق التوازن بصورة طبيعية ،  ولكن مع انتشار أكسيد الكربون مع الصناعات المختلفة، حدث الاحتباس الحراري".
 

وأضاف أن غاز الأوزون الموجودة في الطبقة الثانية من الغلاف الجوي يعمل على تنقية الهواء من الأشعة البنفسجية، ومن أرسال الأشعة إلى الإنسان والحيوان والنبات بدون أي ضرر.
 

ولفت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لـ1.5 درجة في عام 2050، حال عدم مواجهة التغيرات المناخية ، يؤدي إلى كوارث كبيرة جدّا مثل ذوبان الجيد في القطب الجنوب وارتفاع منسوب البحر.
 

وأضاف أن ارتفاع درجة حرارة كوب الأرض يؤدي إلى زيادة معدل التبخر، وبالتالي هطول المزيد من الامطار ، وهذا يؤثر على الإنسان والحيوان والنبات،  حيث تقل خصوبة التربة والقوى الإنتاجية، ويتعرض الإنسان للكثير من المشاكل مثل سرطانات الجلد وخلافه.

ارتفاع درجة الحرارة الاحتباس الحراري الإعلامي نشأت الديهي الاوكسجين التغيرات المناخية الحفاظ على البيئة الغلاف الجوي

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