ميمي عبد الرازق : فوز الداخلية على إنبي يمنحنا دافع ونستعد لفيوتشر .. فيديو

أكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني للداخلية، أن الفوز على إنبي، يضع الفريق على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي على فريقه الخوف من أي فريق الفترة المقبلة.



قال ميمي عبد الرازق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" الحمد لله على الفوز على إنبي، أمضينا شهرا في الجهاز الفني والإدارة والجميع تعب بصراحة".



أضاف المدير الفني للداخلية:" فترة الإعداد قليلة، نلاعب فريق محترم ومدير فني محترم، مهارات إنبي عالية للغاية، الشوط الأول كنا جيدين، وفي الشوط الثاني أجريت التغييرات، من أجل مواصلة المباراة بشكل جيد".



وأكد عبد الرازق:" الفوز على إنبي معنوي ويضعنا على الطريق الصحيح، ويعطي دفعة للاعبي الداخلية".



وأشار:" نستعد لفيوتشر من الغد، سأجتمع مع اللاعبين الجمعة، وإللي يخاف من العفريت يطلعله، لا يجب أن نخاف من أي فريق".



أتم المدير الفني للداخلية :" نحتاج للوقت الفترة المقبلة من أجل تظبيط الأحمال والأوضاع الفنية في الفريق الفترة المقبلة".

https://www.youtube.com/watch?v=PgTUKSw1F44