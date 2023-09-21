عرابي: أطالب إمام عاشور بغلق أذنيه أمام السوشيال ميديا

طالب أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي بعدم الالتفات إلى ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال مشواره مع القلعة الحمراء.



وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أطالب إمام عاشور بغلق أذنيه أمام السوشيال ميديا من أجل التألق مع النادي الأهلي والالتزام داخل وخارج الملعب لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي".



وأضاف عرابي:" الأهلي قدم عرض مميز أمام المصري واستحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز".