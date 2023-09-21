أسامة عرابي : رضا سليم يستطيع تكرار تجربة بن شرقي مع الزمالك

أشاد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، برضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتألقه في مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز وتسجيل هدف.



وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" رضا سليم لاعب جيد وصفقة مميزة للنادي الأهلي في السنوات القادمة وأتوقع أن يكرر تجربة أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك".



وأضاف:"رضا سليم نجح فى تقديم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي مبكراً في مباراة المصري البورسعيدي وأتوقع تألقه بشكل أقوي مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة".