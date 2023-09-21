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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بملابس الإحرام .. شاهد كهربا وياسر إبراهيم وأفشة يؤدون مناسك العمرة

صدى البلد

نشر الناقد الاعلامي ماهر همام صورة للاعبي الاهلي  من الحرم المكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرمحمود كهربا و ياسر ابراهيم و محمد مجدي أفشة وهم يؤدون مناسك العمرة و علق ماهر همام قائلا : عمرة مقبولة ان شاء اللة.

واستأنف الفريق تدريباته دون راحة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.


واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

أفشة ارقام ياسر ابراهيم كهربا اخبار محمود كهربا اداء مناسك العمرة

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