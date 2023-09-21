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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: نتطلع لتعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

صدى البلد

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الخاصة ببحث مجالات التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مع شركات مياه الشرب بصعيد مصر.
وفى مستهل كلمته، خلال فعاليات ورشة العمل، رحب الدكتور سيد إسماعيل،  بـ “شون جونز”، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وشركاء التنمية الدوليين، والاستشاريين. 

وأشار "إسماعيل"، إلى الإنجاز الضخم الذي تم بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام ٢٠١٤ والذي تم فيه إعادة الهيكلة الثانية للقطاع، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة فى استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى، أسفرت عن زيادة إنتاجية المياه وتحسين خدمات الصرف الصحى خاصة بقرى صعيد مصر، إلى جانب التركيز على رفع وتحسين المهارات الفنية وبناء القدرات  لمقدمى الخدمات على مستوى الجمهورية لتحقيق استدامة الخدمات  وتحسين الأداء والحفاظ على الأصول.

وأكد أن  قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية واهتمامات قطاع المرافق بوزارة الإسكان في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تعكس أولويات الحكومة المصرية. 

ونوه بتطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لضمان استمرارية نجاح المشروعات، كما ترحب الوزارة بوجود مشروع جديد يخدم قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مجال التكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الوزارة بإدارة ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة المشروع لضمان تنفيذه واستمرارية نتائجه.

وخلال الورشة، استعرض رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، ومسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في صعيد مصر بمحافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة من خلال تحديث الخدمات في القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يُسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.
وفى الختام،  أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية استمرار التواصل والتعاون البناء مع شركاء التنمية من خلال وزارة الإسكان حتى يتم التكامل بين جميع المشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.

البنية الأساسية التحول الرقمي الاستشاريين الاستثمارات التعاون المشترك التعاون البناء

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