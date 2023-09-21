أزمة فلوس.. شوبير يكشف حقيقة خناقة نجم الزمالك مع أوسوريو بعد استبعاده

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك، من مباراة الفريق أمام بيراميدز، المقرر لها اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "هناك بعض الاجتهادات تسبب أزمات ومشاكل كثيرة وجدا نفيها تطلق مجهود ذهني كبير جدا، سمعنا عن أن سبب استبعاد سيف الجزيري من لقاء بيراميدز هو حدوث خناقة بينه بين عبد الواحد السيد أو أوسوريو".

وأضاف:" القصة كلها هي أن سيف الجزيري لديه مستحقات متأخرة لدى الزمالك واللاعب طلب فلوسه مرة وإثنين وثلاثة، ولضمان حقوقه أرسل إنذار للنادي، وكلاعب محترف هذا أمر لا يغضب أحد، ونفس الأمر فعله إبراهيما نداي وسامسون وحمزة المثلوثي".

وتابع:" إدارة الزمالك الحالية اتفقت مع هؤلاء اللاعبين على منحهم 50 % من مستحقاتهم خلال أيام، ثم باقي المستحقات مع انتخاب مجلس إدارة جديد، لكن هذا اتفاق شفوي لم يتم تنفيذه عمليا".

وواصل:" مدرب الزمالك أوسوريو رأى أن سيف الجزيري مش مركز في الملعب، لذلك قرر استبعاده من القائمة، وهذا قرار صعب مع بداية الموسم وبعد الخسارة الأخيرة أمام أرتا سولار في الكونفدرالية".

قلق الجماهير

وأشار:" هناك حالة من الخوف والقلق لدى جماهير الزمالك، ولكن في النهاية هذا قرار مدرب وهو أكثر شخص يعرف حالة الفريق، كما أنه فرصة لمشاركة ناصر منسي".

واختتم:" زيزو يغيب عن مباراة اليوم أمام بيراميدز بسبب الإيقاف".