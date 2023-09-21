عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة فلوس.. شوبير يكشف حقيقة خناقة نجم الزمالك مع أوسوريو بعد استبعاده

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو - أرشيفية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك، من مباراة الفريق أمام بيراميدز، المقرر لها اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "هناك بعض الاجتهادات تسبب أزمات ومشاكل كثيرة وجدا نفيها تطلق مجهود ذهني كبير جدا، سمعنا عن أن سبب استبعاد سيف الجزيري من لقاء بيراميدز هو حدوث خناقة بينه بين عبد الواحد السيد أو أوسوريو".

وأضاف:" القصة كلها هي أن سيف الجزيري لديه مستحقات متأخرة لدى الزمالك واللاعب طلب فلوسه مرة وإثنين وثلاثة، ولضمان حقوقه أرسل إنذار للنادي، وكلاعب محترف هذا أمر لا يغضب أحد، ونفس الأمر فعله إبراهيما نداي وسامسون وحمزة المثلوثي".

وتابع:" إدارة الزمالك الحالية اتفقت مع هؤلاء اللاعبين على منحهم 50 % من مستحقاتهم خلال أيام، ثم باقي المستحقات مع انتخاب مجلس إدارة جديد، لكن هذا اتفاق شفوي لم يتم تنفيذه عمليا".

وواصل:" مدرب الزمالك أوسوريو رأى أن سيف الجزيري مش مركز في الملعب، لذلك قرر استبعاده من القائمة، وهذا قرار صعب مع بداية الموسم وبعد الخسارة الأخيرة أمام أرتا سولار في الكونفدرالية".

قلق الجماهير

وأشار:" هناك حالة من الخوف والقلق لدى جماهير الزمالك، ولكن في النهاية هذا قرار مدرب وهو أكثر شخص يعرف حالة الفريق، كما أنه فرصة لمشاركة ناصر منسي".

واختتم:" زيزو يغيب عن مباراة اليوم أمام بيراميدز بسبب الإيقاف".

شوبير الزمالك بيراميدز سيف الدين الجزيري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

التهرب الضريبي.. السجن لخمس مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية

السيسي يوجه بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي

بسبب مهاجرين من المكسيك.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

حملة للمصريين في الخارج لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

‏الرئيس السيسي يجتمع مع وزير العدل للاطلاع على جهود تطوير منظومة التقاضي

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ