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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف درويش: قروض التمويل العقاري لا تخالف الشريعة

أشرف درويش وصدي البلد
أشرف درويش وصدي البلد

قال المستشار أشرف درويش، نائب رئيس  قطاع التمويل العقاري، مدير إدارة الشئون القانونية بالمصرف المتحد، إن برنامج التمويل العقاري سواء داخل مبادرة الإسكان الاجتماعي أو خارجه؛ هو مجاز شرعا من قبل مجمع البحوث الإسلامية و الجهات الشرعية المعنية بالفتوى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها موقع صدي البلد الإخباري حول مساهمات مبادرة التمويل العقاري في تمكين الفئات المهمشة وتنفيذ توجيهات الدولة نحو التنمية الشاملة بحضور أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد.

المصرف المتحد ومجموعة من رجال الأعمال السودانيين يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي 

البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية

وأضاف " درويش" أن هناك هيئة شرعية من كبار العلماء و ممثلي لجنة الفتوي بالأزهر الشريف هي من أكد شرعية منتجات التمويل العقاري منذ عام 2014 والتي بدأ خلالها ابتكار منتج التمويل، بخلاف وجود بعض منها مخصصة بنظام التمويل الإسلامي.

وأوضح أن أي جهة تمويل في البنوك التي تقدم برنامج التمويل العقاري لديها لجنة رقابية مكونة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة كبار العلماء و الخبراء لتحديد وترتيب الجانب الشرعي.

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