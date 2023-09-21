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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، للوقوف على نتائج تقييم اللجنة للمشروعات المتقدمة للمسابقة في دورتها الثانية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.

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وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن فوز 13 مشروعا من إجمالي 28 مشروعا مقدمة في جميع فئات المسابقة، حيث فاز مشروعين بفئة المشروعات كبيرة الحجم، ومشروعين بفئة المشروعات متوسطة الحجم، وعدد 3 مشروعات بفئة الشركات الناشئة.

كما فاز مشروعين بفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية، ومشروعين بفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة "، وأشار المحافظ إلى إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين، متمنيًا التوفيق لجميع المشروعات.

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