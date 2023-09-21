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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لمزيد من التعاون مع دول بريكس

وليد جمال الدين،
وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نسعى حاليا إلى مزيد من التعاون مع دول بريكس، بعد انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الكبير.


جاء ذلك خلال لقاء جمال الدين مع سفير البرازيل بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، ذكرت ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم.


وأضافت أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر.


و رحب رئيس المنطقة بزيارة سفير البرازيل لمقر المنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، معرباً عن سعادته بهذا التواصل والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة مع مجتمع الأعمال البرازيلي، مؤكداً على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة.


كما تحدث جمال الدين عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع.


وأشار إلى حرص المنطقة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، مؤكدا على جهود تسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.


من جانبه أكد سفير البرازيل على أهمية ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خطوات متعلقة بملف الوقود الأخضر، مضيفا أنه سيقوم بإبلاغ مجتمع الأعمال البرازيلي بهذه الجهود والحكومة البرازيلية وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة ووزير الخارجية البرازيلي، لما تمثله المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع متميز وبنية تحتية مجهزة بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر.


يشار هنا الى أن البرازيل ضمن تكتل دول بريكس.

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