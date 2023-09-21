«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

زراعة الشرائح الدماغية خيال علمي تناوله فيلم اللمبي 8 جيجا لكنه يبدو أنه سيتحول قريبًا إلى حقيقة .. إذ أعلنت شركة Neuralink، التي أسسها إيلون ماسك، عن فتح باب التجارب البشرية الأولى لتقنيتها المبتكرة لربط الدماغ بالحاسوب، والتي تُعرف باسم دراسة PRIME.

عمليات زراعة الشرائح الدماغية

على الرغم من أن هذه تجارب زراعة الشرائح الدماغية تأتي بعد حوالي عام من الكشف الأولي عن التقنية وبعد شهر واحد من بدء منافسها Synchron تجاربه البشرية؛ فإن هذا الإعلان يمثل علامة فارقة مهمة في مجال واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs).

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للمزيد حول تجارب زراعة الشرائح الدماغية التي تجريها الشركة المملوكة لـ إيلون ماسك شاهد الفيديوجراف التالي: