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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة علاجية جديدة لدعم 95 مريضا من أبناء محافظة الفيوم

أنشطة جمعية الاورمان
أنشطة جمعية الاورمان بالفيوم

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 95مريض ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم .


وأكدت الاستاذة حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية. 


من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن  المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا  بقريتي منشأة الجمال وسرسنا بمركز طامية، وقرية السليين وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس فى محافظة الفيوم.


موضحا ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 35 حالة .


مشيرًا الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا لجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


مضيفًا ، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

 

 

 

 

 

 

 

الأورمان بأسوان تواصل تنفيذ المبادرة الإنسانية " خير بالتقسيط "

 

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