بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. إنجلترا تثبت سعر الفائدة بـ 5.25%

أعلن بنك إنجلترا المركزي ،اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%.

وأصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، قرارًا بشأن سعر الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الذي كانت تترقبه الأسواق.

وقرر الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% دون تغيير لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، وبما يتماشى مع توقعات الأسواق، وسط ترقب بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي تجاه أسعار الفائدة في المستقبل.

يأتي ذلك في ضوء رحلة تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأميركي التي بدأت منذ مارس آذار 2022 لمكافحة تسارع التضخم، واستمرت حتى اجتماع يوليو 2023، عندما رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق 5.25-5.5 في المئة.