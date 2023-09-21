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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تخلصي منها فورا.. علامات بالزبدة تصيبك بالتسمم

صدى البلد

نشرت الدكتورة  شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أسباب تعفن الزبد، وحكم استعماله.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: كتير من ربات البيوت  يتفاجأن بتعفن الزبدة بدون معرفة الأسباب، لذلك قدمت شيرين زكي طرق لنمنع هذا التعفن، وحكم استهلاك هذه الزبدة من عدمه.

 

 أسباب تعفن الزبدة :

_ تلوثها نتيجة استخدام ملاعق أو أدوات بها بقايا طعام

_ استخدام ملاعق أو أدوات مبللة غير جافة

_ تخزينها في درجات حرارة غير مناسبة

_ تعريضها للحرارة  العالية في مكان التخزين

_ تخزينها في مكان رطب

_ تذبذب درجات التبريد في الثلاجة أو فصل الثلاجة مدة طويلة

 كيف نتجنب تعفن الزبدة :

_ تلافي جميع النقاط السابقة

_ إذا كان عندك كمية كبيرة من الزبدة يفضل وضعها في الفريزر مع مراعاة تقطيعها إلى قطع متوسطة قبل التجميد ليسهل استهلاكها دون الفك وإعادة التجميد مرة أخرى .

_ الزبدة الطبيعية الغير مملحة يمكن الاحتفاظ بها حتى 6 شهور ، والمملحة حتى 9 شهور ، والزبدة المخلوطة المضاف لها زيوت نباتية أو الزبدة الصناعية المارجرين نستطيع الاحتفاظ بها لمدة 3 اشهر قبل فتح العبوة ويجب استهلاكها قبل مرور شهرين بعد فتح العبوة .

 حكم استهلاك الزبدة إذا ظهرت علامات العفن عليها :

_ إذا كان النمو الفطري قليل ورفيع جدا بمقدار سُمك صفحة كتاب فقط يمكننا قطع هذا النمو بحرص حتى لا نلوث باقي الزبدة ، ونستطيع استهلاك الباقي .

_ إذا زاد النمو الفطري عن ذلك يتم الاستغناء تماما عن هذه الزبدة لأن بعض أنواع النمو الفطري يفرز سموم ضارة لا تتأثر أو تتكسر حتى بحرارة الطهو  .

 

 

اسباب تعفن الزبدة التعفن الزبدة الطبيعية شيرين زكي النمو الفطري التسمم

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