اليمن.. العليمي يتهم الحوثيين بتحويل المصارف إلى شبكة لغسيل الأموال

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الميليشيات حولت القطاع المصرفي اليمني لشبكة غسيل أموال.

وقال العليمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : القوى الكبرى باستطاعتها مواجهة مهندسي الانقلابات بكل مكان.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أمامنا طريق مضمون للسلام هو استعادة الثقة بالشرعية اليمنية.

وتابع العليمي : عدم تكرار جولات الحرب هو جوهر السلام المطلوب.

وأردف العليمي قائلا : الحوثي تنصل من كافة الاتفاقيات السابقة فالميليشيات الحوثية تنظر لعروض السلام كبالونات اختبار



وواصل كلمته قائلا : ملف السلام في اليمن ظل يراوح مكانه رغم تنازلات الحكومة و شهدنا تحولا تاريخيا بإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية.